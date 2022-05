Organiza PRD Michoacán Conversatorio con las juventudes

“En Zinapécuaro, la participación de los jóvenes es escasa, no hay una verdadera inclusión, no se deja temas importantes a los jóvenes, pero tenemos que hacer más”, Edwin Montaño Medina, Comisionado y referente de jóvenes en Zinapécuaro

“Las actividades que los jóvenes pueden presentar son la visión de hoy, a veces pareciera de que todo ya está hecho y no es así”, Paola Ireri Aviña García, militante joven del PRD

“Recae en nosotros mismos el seguir inmersos, a veces nos dan una responsabilidad y no la tomamos como tal, no nos la creemos, y luego por eso ya no nos voltean ver. Debemos creer más en nuestras capacidades”. Daniela Castro Vega, militante juvenil del PRD