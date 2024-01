Ordena INE a Movimiento Ciudadano y al gobernador de Nuevo León retirar propaganda

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), un ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron a Movimiento Ciudadano (MC) y a Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. La primera queja deriva de la colocación de un espectacular en Guadalajara, Jalisco, en el que se visualiza el emblema y la tipografía de MC, acompañada de la imagen del servidor público denunciado.

Al respecto, la Comisión consideró procedente ordenar el retiro, pues desde una perspectiva preliminar no corresponde a propaganda de precampaña, ya que se muestra preponderantemente la imagen del Titular del Gobierno de Nuevo León, y pese a que no se adviertan de manera manifiesta propuestas de campaña o la solicitud del voto, bajo la apariencia del buen derecho, se estima que podría ser contrario al artículo 134 constitucional, puesto que, con ese carácter, tiene el deber de no intervenir en los procesos electorales.

Por esta razón, el partido deberá realizar las acciones, trámites y gestiones necesarias para retirar la propaganda denunciada, así como la colocada en cualquier otra ubicación, en un plazo no mayor a 24 horas.

También se otorgó la tutela preventiva al advertirse la posibilidad de que MC genere propaganda que incluya la imagen del Gobernador de Nuevo León, toda vez que, dicha acción la realizó con posterioridad a que declinara a su aspiración de contender por un cargo de elección popular.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión consideró necesario ordenar al Gobernador de Nuevo León, para que, en todo tiempo ajuste sus conductas a los límites y parámetros constitucionales, en particular, a la obligación de conducirse acorde a los principios de imparcialidad, legalidad y equidad, así como a su reforzado deber de cuidado, con la finalidad de evitar que su actuación se traduzca en expresiones que busquen favorecer o perjudicar a un partido político, así como cualquier pronunciamiento de índole electoral.

Y al partido MC se le ordenó abstenerse de contratar y/o difundir propaganda en la que se aprecie la imagen, nombre o voz del servidor público denunciado.

La segunda denuncia es por la publicación en la cuenta verificada de la red social X, de un video en el que realizó manifestaciones expresas de apoyo hacia Jorge Álvarez Máynez, el cual fue señalado como precandidato a la Presidencia de la República por parte de MC.

En este asunto, la Comisión determinó procedente ordenar el retiro de la publicación, toda vez que, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se observa que el denunciado, en su carácter de gobernador Constitucional de Nuevo León, realizó diversas manifestaciones de índole electoral, que podrían afectar la equidad en el proceso electoral actual.

Por lo anterior, se ordenó al denunciado, a que en un plazo no mayor a 6 horas elimine el video publicado en la red social X, así como de cualquier otra plataforma en la que se haya difundido.

En este asunto, se negó la tutela preventiva, pues se trata de hechos futuros de realización incierta, sin embargo, se le hace un recordatorio a fin de que, en todo tiempo, ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.