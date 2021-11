Octavio Ocampo, nuevo dirigente del PRD Michoacán

Aunque previo a la sesión la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD, Lucila Martínez, externó a MiMorelia.com que serían 115 los consejeros que participarían en el proceso de definición del nuevo dirigente y dos carteras más, finalmente fueron 82 los votos contabilizados luego de que se descartó la participación de personas con cargos en el gobierno estatal o ligadas a otros institutos políticos, pero que al no haber renunciado al PRD querían ser parte de la votación.

En entrevista posterior a su nombramiento, el ahora dirigente estatal anunció un nuevo consejo estatal para el segundo domingo de enero y manifestó que con la decisión de este domingo se inicia la ruta para levantar al partido de cara al 2024.

Respecto a los desacuerdos por la votación de consejeros vinculados a intereses externos al partido, manifestó que “votaron los perredistas”.

“Los que habían renunciado al partido no aparecieron en la lista, no votaron. Había otra compañera que había sido candidata de otro partido, no votó. Y estaba el señalamiento de otro compañero que había estado en otro partido, y no votó. La votación fue limpia, votaron los perredistas. El PRD sale unido y fortalecido”, añadió.