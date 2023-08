Nunca retiré mi intención de ser presidente del Congreso de Michoacán: Hugo Anaya

La reunión en la que se decidió por Pantoja Abascal se realizó el martes y estuvieron ausentes Andrea Villanueva y David Cortés Mendoza, informó.

Sobre una posible presidencia dividida en dos semestres, Hugo Anaya descartó totalmente estar interesado.

"Si llegara a haber una situación así yo no estoy interesado, yo estoy autodescartado si se llegara a dar algo así en la presidencia, no tengo un interés particular en estar en la mesa", agregó.

El diputado de La Piedad dio un voto de confianza a su compañera al reconocer que al interior de Pleno se necesita poner más orden; auguró, el Congreso tendrá un buen cierre de legislatura al mando de Pantoja Abascal.

rmr