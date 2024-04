Nos estamos jugando el futuro del país, les recuerda Xóchitl Gálvez al PAN, PRI y PRD

“Me llevo este corazón apachurrado de las madres que siguen buscando a sus hijos, que no encuentran consuelo; ayer abracé a una mamá que no solo busca a su esposo que desapareció hace cuatro años, ahora busca a su hijo que desapareció hace dos años, entonces cuánto dolor, 500 mujeres asesinadas en Michoacán, uno de los estados más violentos en el país, eso no puede seguir, yo le dio a los michoacanos: no se acostumbren, ser víctimas del coro de piso ante la indolencia de las autoridades; he hablado con aguacateros, con limoneros y todos sufren, más unos que otros, la extorsión”.

Durante su gira de trabajo, que incluyó también los municipios de Sahuayo y Tarímbaro, Xóchitl Gálvez aprovechó la ocasión para hablar sobre los programas sociales: pidió que no se dejen engañar ni presionar porque estos apoyos ni son nuevos ni los desaparecerán en caso de llegar a la Presidencia de la República.

“Si la gente tiene la certeza, que se la estoy dando, de que no le vamos a quitar los problemas sociales, de que eso es imposible; cada gobierno los ha mejorado, existen desde 1997, se han llamado de diferente manera; no tienen porqué votar por miedo, que voten con libertad; yo les pregunto ¿tienen mejor seguridad? La respuesta es no; con Morena no pasó nada ¿tienen mejor salud? La respuesta es no. ¿tiene mejor ingreso, les alcanza lo que ganan? No. El precio de los productos ha incrementado, el huevo cuando empezó esta administración costaba 30 pesos y ahora está en 50 pesos, el aceite, el arroz, el frijol”.

La candidata opositora también se refirió a las presiones que se ha ejercido desde los gobiernos morenistas en contra de candidatos -a ella misma, dijo, la tienen amenazada con meterla a la cárcel- incluso de medios de comunicación críticos al régimen: “Ellos son así, son autoritarios, entonces yo les digo a los michoacanos: ustedes son gente valiente, son gente demócrata, aquí han surgido varias luchas democráticas con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y hoy este gobierno no es demócrata, este gobierno persigue a los medios de comunicación locales, a los medios de comunicación locales no les asignan presupuesto cuando es legítimo tener publicidad ¿para qué? Para que hablen bien del gobernador. Eso tiene que acabar".

- Algunos candidatos de la alianza que usted encabeza han denunciado intromisión del gobierno morenista, tanto federal como estatal, en el proceso electoral ¿es una constante o solo lo ha percibido en algunas entidades?

- "Es una constante en todo el país. Hay una presión. Déjame decirte una cosa. No hay duda que a la que le fue bien en la Convención Nacional Bancaria fue a mí. No hay duda. Cinco minutos de aplausos, mi mensaje bien recibido, salvo algunos medios lo reflejaron, pero era como que le había ido muy bien a Claudia. No es cierto ¿Y eso cómo se opera? No sé cómo se opera, pero cambian la realidad de las cosas que están pasando y en ese sentido un error me lo amplifican y a Claudia como lo de ayer en Chiapas preguntándole qué les hace falta y la gente le responde ´todo´ eso habla del desconocimiento de Claudia de la pobreza. Ella nació en el privilegio (…)", finalizó.

RYE