Noroña señala intereses políticos en declaraciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña expresó su opinión respecto a las declaraciones y posturas de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del político Carlos Manzo, quien solicitó públicamente que se investigue a los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy en relación con el homicidio de su esposo.
Durante una transmisión en su espacio digital, el legislador de Morena consideró que Quiroz podría tener aspiraciones políticas a nivel estatal.
"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia", expresó.
Fernández Noroña también señaló que, a su parecer, la presidenta municipal contaría con el respaldo de fuerzas políticas de oposición. "Ella tendrá todo el apoyo de la derecha, requieren figuras fascistas para legitimarse"”, comentó.
Asimismo, calificó como “irresponsables” las declaraciones de Quiroz sobre posibles vínculos de Godoy y Morón con el caso Manzo. “Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, apuntó.
