Noroña señala intereses políticos en declaraciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Durante una transmisión en su espacio digital, el legislador de Morena consideró que Quiroz podría tener aspiraciones políticas a nivel estatal.

"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia", expresó.

Fernández Noroña también señaló que, a su parecer, la presidenta municipal contaría con el respaldo de fuerzas políticas de oposición. "Ella tendrá todo el apoyo de la derecha, requieren figuras fascistas para legitimarse"”, comentó.