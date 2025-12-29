Noroña estalla tras tragedia del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El accidente del Tren Interoceánico que dejó 13 personas muertas en Oaxaca detonó un choque político de alto voltaje. El senador Gerardo Fernández Noroña respondió con dureza a las críticas de la oposición, a la que acusó de lucrar políticamente con la tragedia, mientras el Gobierno federal llamó a esperar los resultados de la investigación oficial.

En su cuenta de X, el legislador de Morena escribió: “La manera como la derecha lucra con los accidentes es vomitivo. Se investigará y se sabrá la verdad sobre el accidente. No habrá impunidad”. El mensaje fue acompañado de señalamientos directos contra figuras opositoras que exigieron frenar la construcción de nuevas rutas ferroviarias tras el siniestro.

Entre ellas, el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, quien pidió suspender proyectos de trenes por presuntas fallas de seguridad. Noroña también arremetió contra la diputada Margarita Zavala por compartir información técnica sobre el balastro usado en la vía, y lanzó descalificaciones personales contra el conductor Pedro Sola, crítico recurrente del Gobierno.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió prudencia. En la conferencia matutina llamó a no adelantar conclusiones y aseguró que las líneas ferroviarias construidas en la pasada y actual administración cumplen con estándares técnicos de seguridad. Además, anunció que visitará a las familias de las víctimas.

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que fue recuperado un dispositivo tipo Pulser, considerado la “caja negra” del tren. Este equipo registra datos clave como velocidad, frenado y dirección, información que será fundamental para la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Marina añadió que, como parte de los protocolos, una camioneta de exploración recorre las vías antes de cada corrida. En este caso, el reporte previo indicó que se encontraban en condiciones operativas.