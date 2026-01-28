"No veo lucro político"; PAN defiende a David Cortés por pagar publicidad sobre tragedia de intérpretes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, salió en defensa del diputado David Cortés Mendoza, quien ha sido cuestionado por pautar publicidad en redes sociales relacionada con el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas en Morelia. Quintana Martínez negó rotundamente que la acción constituya un lucro político o una politización de la tragedia.
El líder panista fue enfático al establecer que el debate principal debe centrarse en la crisis de seguridad que atraviesa el país, la cual, según su perspectiva, ha alcanzado niveles históricos bajo la administración actual.
"Realmente lo que tendríamos que estar discutiendo en la mesa es si las cosas en materia de seguridad están bien en el país. Y lo hemos dicho muchas veces. La situación en materia de inseguridad que vive México en estos momentos jamás había estado así".
Quintana Martínez argumentó que el pautaje de Cortés Mendoza no fue un acto de oportunismo, sino una forma de visibilizar una realidad alarmante que, de otra manera, podría pasar desapercibida para el público general. El dirigente señaló que la gente no se da cuenta por sí sola de la magnitud de la violencia diaria.
Al ser cuestionado directamente sobre si la acción era cuestionable, el líder del PAN deslindó al diputado de cualquier mala intención, enfocando la crítica hacia el gobierno federal: "Ahí realmente es -la crítica- hacia el gobierno, al que le achaca la responsabilidad es al gobierno porque las políticas públicas han fracasado".
El dirigente del partido defendió la necesidad de alzar la voz ante las tragedias, independientemente de la sensibilidad del tema. Al ser preguntado si era válido pautar sobre un homicidio, respondió que el objetivo era que la ciudadanía tomara conciencia de la situación.
Respecto a la acusación de que los políticos se "cuelgan de la tragedia", Quintana Martínez reviró la responsabilidad hacia la clase política en general.
"Pues es responsabilidad también de los políticos trabajar por construir un Michoacán y un país en paz. No puede llegar ningún político a quedarse cruzado de brazos. Y ver que pasan tragedias y no levantar la voz".
