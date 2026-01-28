"No veo lucro político"; PAN defiende a David Cortés por pagar publicidad sobre tragedia de intérpretes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, salió en defensa del diputado David Cortés Mendoza, quien ha sido cuestionado por pautar publicidad en redes sociales relacionada con el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas en Morelia. Quintana Martínez negó rotundamente que la acción constituya un lucro político o una politización de la tragedia.

El líder panista fue enfático al establecer que el debate principal debe centrarse en la crisis de seguridad que atraviesa el país, la cual, según su perspectiva, ha alcanzado niveles históricos bajo la administración actual.

"Realmente lo que tendríamos que estar discutiendo en la mesa es si las cosas en materia de seguridad están bien en el país. Y lo hemos dicho muchas veces. La situación en materia de inseguridad que vive México en estos momentos jamás había estado así".