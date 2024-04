No vamos a entregar a un solo hombre las instituciones que con tanto esfuerzo se han creado: Beto Lucatero

Sahuayo, Michoacán (MiMorelia.com).- Las instituciones que hemos creado con tanto esfuerzo los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), no las vamos a entregar a un solo hombre, sentenció Beto Lucatero candidato a Senador de Michoacán.

Lo anterior, en el marco de la visita de Xóchitl Gálvez candidata a presidenta de la República al municipio de Sahuayo, en donde Beto Lucatero también recalcó: “Los jóvenes no nos podemos quedar sentados y entregarle el país al pasado, y no nos podemos quedar con la idea de que lo nuevo va a cambiar, porque no ha sido cierto”.

El candidato a Senador por Fuerza y Corazón por México, lamentó que en sus recorridos por Michoacán las cosas no estén bien y la gente así lo expresado, “he visitado la tierra caliente donde la gente vive arrodillada y no quiere seguir así, a los distritos donde no hay esperanza como en el oriente porque los abandonaron para enfrentar el cáncer y es lastimoso que los hayan dejado solos, y en la capital michoacana los jóvenes no tiene esperanza para emprender, y en este Distrito (de Sahuayo) queremos que las cosas se hagan aún mejor, por eso estamos dando esta batalla”, subrayó.