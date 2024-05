No tenemos derecho a fallar: Carolina Rangel rumbo a la diputación federal

Carolina se describe como una persona sensible a las causas justas, valor que menciona, le permite recoger los sentires de la población para convertirlos en reformas legislativas a nivel federal y poner en primer lugar el bienestar de la gente a través de programas hechos leyes y mayores recursos para Michoacán. En este sentido, Rangel narra el día que marcó el resto de su primera campaña:

"Cuando hablamos de que no tenemos derecho a fallar, es una forma de hacer política, no hay manera de que lo que vimos y lo que recogimos no nos lo llevemos al Legislativo; hubo un niño en el asentamiento Paraíso Industrial que me dijo “lo que más me haría feliz es tomar un baño”, eso me marcó la campaña. Considero que soy una persona sensible a las causas justas y por lo tanto soy sensible a las injusticias y eso se tiene que traducir sí o sí en reformas, en asignación de recursos para que no haya niños que no tengan acceso a bañarse, que no haya mujeres viviendo violencia, que no haya sectores vulnerados sin atender, que no haya injusticia económica".

Para hacerlo realidad la morenista reconoce la obligación de gestionar y hacer equipo con todas y todos los diputados de Michoacán, aunque estos no representen a su partido o coalición, y priorizando las necesidades de las personas antes que los colores partidistas.