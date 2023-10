No se van imponer alianzas en los municipios; se respetará decisión de la militancia: PRD

“Donde la gente decida que tengamos que ir aliados con el PRI y con el PAN, o con PRI o con PAN, lo vamos hacer, pero donde decidan que no tengamos que hacerlo porque no conviene al municipio vamos a ser muy respetuosos, vamos a respetar la opinión de la gente, no vamos a imponer de ninguna manera una alianza”, aseguró.

El Presidente del PRD, señaló que estamos en riesgo de que durante otro sexenio más tengamos políticas autoritarias, que en otro sexenio más estemos abandonados como está el campo, en la salud y la seguridad porque en cinco años van más de 170 mil fallecidos.

Por eso, -reiteró-, “nosotros tenemos que cerrar filas, ir a construir un proyecto diferente, distinto, que tenga una nueva esperanza, que a nivel nacional es el Frente Amplio con la figura de Xóchitl Gálvez”.

AC