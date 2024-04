No sólo me arropan PAN y PRD, también priístas y morenistas se han identificado con mi proyecto: Alfonso Martínez

Morelia, Morelia (MiMorelia.com).- Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la alcaldía de Morelia por la alianza PAN - PRD, señaló que no solamente está arropado por los partidos que lo abanderan, sino que el tener un proyecto sólido para la capital del estado ha generado que tanto perfiles priístas como morenistas le muestren su apoyo al sentirse identificados con el trabajo que ha realizado en la capital del estado.

“A diferencia de otras campañas, me siento muy arropado, no solo me acompaña el PAN y PRD, me acompañan muchos priístas identificados con este proyecto y también mucha gente del mismo Morena que me dicen que aunque van con otros candidatos en otros niveles, señalan que van conmigo porque les gusta el trabajo en Morelia, todos ellos son bienvenidos y yo agradezco ese respaldo de tanta gente porque saben la pasión que tengo por mi ciudad”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Martínez Alcázar confía en que la tendencia de crecimiento en el número de votantes a su favor continuará y reiteró que en esta elección espera llegar a los 130 mil votos. Cabe recordar que en 2015 logró 75 mil votos; en 2018 alcanzó los 82 mil, en la última elección obtuvo 102 mil y la aspiración es llegar a los 130 mil.