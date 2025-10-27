No respaldaremos a ningún otro candidato que no sea Araceli Saucedo, adelanta PRD Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán cerró filas con Araceli Saucedo como su principal referente para la gubernatura de 2027, descartando alianzas con partidos de derecha como el PAN o el PRI.
“Ese cierre de filas pasa por generar la unidad, pasa por que la Asamblea, por supuesto, emitiera una opinión respecto de lo que estamos nosotros pensando para el partido en un futuro. No vamos a respaldar ningún otro candidato o candidata de otro partido político. Aquí tenemos una ruta propia, tenemos una carta muy importante para jugar el 2027 y esa carta es Araceli Saucedo”, afirmó Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal perredista.
En rueda de prensa, recordó los diferentes puntos que se abordaron y aprobaron en una asamblea partidaria realizada ayer. Entre lo aprobado está la elección de un órgano de justicia intrapartidaria y un decálogo de disciplina, en un estado donde el PRD mantiene registro local pese a perder el nacional en 2024 con sólo 2.8 % de votos.
“Fue un encuentro muy importante para nosotros, para el partido en Michoacán, cerramos filas con nuestra compañera Araceli Saucedo como la referente principal que tiene el partido en Michoacán y nuestra compañera que nosotros por supuesto junto con ella estamos preparando el terreno para en 2027”, expresó Ocampo Córdova, destacando que el PRD, con 1.2 millones de votos en ocho estados, busca unidad de izquierdas.
Esta nota se encuentra en desarrollo; regresa más tarde para una actualización…
