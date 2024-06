“No renunciaré a la dirigencia": Memo Valencia

Ello, dijo, “es parte de la limpieza del PRI, algunos ya se fueron, otros no tardan en irse pues, pero no les vamos a dar el gusto de que se vayan como víctimas, no les no les vamos a engordar pues el caldo, buscan atención”.

Mientras aseguró que no ha visto el documento porque ha “estado muy ocupado en otras cosas más importantes”.

Aseguró que “me da mucha tristeza, lo lamento mucho por ellos porque pues tuvieron una carrera política en la que se pudieron haber retirado con dignidad, por la puerta grande, tuvieron cargos importantes gracias al PRI (…) hubo generaciones enteras perdidas de priistas que no pudieron ocupar un espacio porque todo acaparaban esos señores, te aseguro que muchos priistas que ya no estaban que son buenos elementos van a van a regresar; me están haciendo un favor porque le están demostrando a la sociedad que toda la porquería ya no está”.

Mientras aseguró que se van porque perdieron privilegios en esta elección.

