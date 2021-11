No reconoceremos la imposición de Giuliana Bugarini: Bases de Morena

“Ya fijamos con claridad nuestra posición en la Asamblea Estatal de Bases de Morena, no vamos a reconocer la imposición. Quienes se dicen ser dirigentes del partido para nosotros no lo son. Hoy tenemos en el gobierno al hijo de Alfredo Anaya Gudiño, expriísta y uno de los hombres más acaudalados del estado, quien de ninguna manera representa los intereses de Morena. Pero también tenemos la última adquisición en la subsecretaría de Turismo, el hijo de Fausto Vallejo”, añadió.

Respecto al proceso de reafiliación, añadió que no saben si es legal o no el proceso, puesto que el Consejo Nacional que se reunió el 30 de octubre no lo aprobó, y aunque la Secretaría de Organización dice que es ilegal, el dirigente nacional, Mario Delgado, ya avaló el movimiento, sin embargo el Consejo Nacional no dio pauta a la propuesta de Delgado.

RYE