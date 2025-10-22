No podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo: Hugo Rangel sobre la crisis en Tierra Caliente

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la desafortunada violencia que azota impunemente a la región de Tierra Caliente, el diputado Hugo Rangel informó que, junto con un grupo de legisladoras y legisladores, decidió abandonar la sesión solemne del Congreso del Estado realizada en Apatzingán, como una muestra de solidaridad y respeto al pueblo que hoy exige justicia y paz.

El legislador del Partido del Trabajo detalló que esta acción fue acompañada por las diputadas Sandra Garibay, Itzé Camacho, Vanessa Caratachea, Ana Belinda Hurtado, Adriana Campos, así como por los diputados Memo Valencia y Carlos Bautista Tafolla, quienes coincidieron en que no se puede celebrar un acto protocolario mientras la población de Tierra Caliente vive sumida en la incertidumbre y el miedo.

“El dolor que vive Apatzingán y la región de Tierra Caliente no puede ser ignorado. No se puede rendir homenaje a los símbolos patrios mientras se ignora el sufrimiento y la inseguridad que golpea a nuestro pueblo”, señaló Rangel Vargas.

El diputado recordó que en días previos se solicitó la cancelación del acto solemne para dar prioridad a la atención de las víctimas y a las demandas de justicia que tanto anhelan las y los michoacanos. “Si bien los Sentimientos de la Nación y la Constitución de 1814 son pilares de nuestra historia, hoy ese símbolo representa también la frialdad y la indiferencia que imperan en las instituciones frente a la tragedia de nuestro pueblo”, agregó.

Rangel Vargas expresó su más firme condena ante la ola de violencia que azota a la región y exigió justicia para todas las víctimas. “Queremos justicia para Berna, justicia para Apatzingán y justicia para todo Michoacán. No podemos acostumbrarnos al dolor ni mirar hacia otro lado ante la tragedia. Que el dolor de los demás no nos sea ajeno”, concluyó.

RYE-