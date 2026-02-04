"No podemos quedarnos en minutos de silencio", Teresita Herrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La indignación por el homicidio de Víctor Manuel Mújica, Anayeli Hernández y su hija Megan, se tradujo en un llamado a la acción legislativa durante la sesión del Congreso de Michoacán, donde se rindió un minuto de silencio por las víctimas. La diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, fue contundente al señalar que la respuesta institucional no puede limitarse a homenajes póstumos.

La legisladora del PAN expresó la tristeza que embarga al Congreso por la pérdida de "compañeros y colaboradores" que dedicaron su vida a la inclusión y la comunicación. Herrera Maldonado lamentó que la violencia haya arrebatado la vida a defensores de derechos humanos y a una familia comprometida con un Michoacán más justo, reconociendo un fallo colectivo: