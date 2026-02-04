"No podemos quedarnos en minutos de silencio", Teresita Herrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La indignación por el homicidio de Víctor Manuel Mújica, Anayeli Hernández y su hija Megan, se tradujo en un llamado a la acción legislativa durante la sesión del Congreso de Michoacán, donde se rindió un minuto de silencio por las víctimas. La diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, fue contundente al señalar que la respuesta institucional no puede limitarse a homenajes póstumos.
La legisladora del PAN expresó la tristeza que embarga al Congreso por la pérdida de "compañeros y colaboradores" que dedicaron su vida a la inclusión y la comunicación. Herrera Maldonado lamentó que la violencia haya arrebatado la vida a defensores de derechos humanos y a una familia comprometida con un Michoacán más justo, reconociendo un fallo colectivo:
El mensaje de la diputada fue a la urgencia de transformar el luto en responsabilidad política. Herrera Maldonado exigió a las autoridades una investigación pronta, profesional y transparente para que el crimen no quede impune y los responsables enfrenten todo el peso de la ley, reconociendo la pronta actuación de la Fiscalía, pero insistiendo en la necesidad de resultados definitivos.
Sin embargo, la diputada hizo un llamado directo a sus compañeros legisladores a la autocrítica y a la acción inmediata en sus funciones. Subrayó que la mejor forma de honrar la memoria de las víctimas es legislar con responsabilidad y dejar de normalizar la tragedia.
Concluyó mencionando que la exigencia social de justicia obliga a todas las instituciones del Estado a ofrecer una actuación coordinada, sensible y responsable para que hechos de esta magnitud no se repitan.
RPO