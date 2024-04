"No pediremos seguridad personal" reiteran candidatos federales de Morena y PVEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Morón Orozco, candidato al Senado de la República en la segunda fórmula por Morena; Carolina Rangel Gracida, candidata morenista por el distrito X federal; y Ernesto Núñez Aguilar, candidato al distrito VIII, Morelia, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteraron que no estarán solicitando seguridad para el resto de de las campañas federales.

En rueda de prensa, Morón Orozco enfatizó no tener temor de continuar con sus recorridos por Michoacán durante los dos mes de campañas políticas que le restan al proceso, toda vez que, criticó al presidente de Morelia y virtual candidato a a reelección, Alfonso Martínez Alcázar, luego de que anunciara su solicitud de medidas de seguridad.

"Yo no tengo ninguna dificultad, voy a seguir haciendo el trabajo que he hecho toda mi vida, de maneta sana, transparente, abierto a la ciudadanía, no tengo temores porque no me meto con nadie, y es contradictorio porque aquí el alcalde cuando se ha registrado ha dicho que va a pedir seguridad, entonces no confía en su policía".

Por parte de Rangel Gracida insistió en que su campaña la ha llevado durante 31 días con la ciudadanía, elemento que le permite sentir seguridad durante sus recorridos. La candidata reiteró, no solicitará protección.

"Lo dijimos hace un mes, no pediremos seguridad, de nueva cuenta lo reiteramos a un mes de campaña; los recorridos los estamos haciendo en la calle acompañados con las vecinas y vecinos de las colonias, está siendo una campaña muy cercana ala gente lo cual permite que sea la misma ciudadanía quien acompañe a la brigada y por lo tanto a quienes vamos brigadeando".

Por último, Ernesto Núñez descartó algún altercado desde que comenzó con sus recorridos y reuniones, por ello y ante no observar ningún "foco rojo", se sumó a los dichos de sus compañeros de alianza en cuanto a que no es necesaria solicitar seguridad personal.

