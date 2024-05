No participaré en Marcha por Defensa de la Democracia para no contaminar contienda electoral: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato del PRD y PAN a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, negó que vaya a participar en la Marcha y Manifestación en Defensa de la República, organizado por los integrantes de la llamada Marea Rosa.

“Creo que no lo haré, porque no quiero de alguna manera que tome un tinte político, aunque sabemos que quienes realmente estamos defendiendo a las instituciones somos los que estamos con los partidos políticos que históricamente construyeron esas instituciones y que quien atenta contra las mismas es Morena”.

Aseguró que dicho partido “no quiere la democracia ni la libertad de expresión y no quiere que los morelianos, los mexicanos libremente puedan seguir decidiendo”.

Aún así, dijo, “creo que lo mejor en esta ocasión es que no participe en la en la marcha para no contaminar esa parte, yo como como candidato”.

Mientras aseguró que los señalamientos hechos en su contra sobre que es clasista y otros calificativos se deben “a la desesperación que tienen porque el tiempo se les está agotando y la diferencia (de la preferencia electoral en las encuestas) en lugar de acortarse se despegó, se hizo más amplia, precisamente porque la gente ha visto las propuestas, ya vio quién es el candidato de ‘enfrente’, y ellos creen que descalificando y golpeando van a poder acercarse, pero eso funciona”.

Dijo que “eso funciona en algunas ocasiones pero no en esta porque pues no tiene nada que ofertar; salieron y dijeron un puñado de propuestas soñadoras, pero no han dicho qué hicieron por Morelia; no tienen nada que presumir por eso acuden únicamente a la descalificación”.

Añadió que “la gente tiene la última palabra y la gente se da cuenta de las obras, del trabajo que se ha hecho en todo el municipio; y es que nunca voltearon a ver fue el campo y nosotros hemos mostrado todo lo que se hizo como la maquinaria y 550 kilómetros arreglados de caminos rurales”.

RYE