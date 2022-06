"No me queda el saco"; Hernández Peña se deslinda de facturas ilegales del PRI

"Hay procedimientos internos, estuvimos en la circunstancia de coyuntura, prácticamente 9 meses al frente de la dirigencia, de no tener estos hechos que ahora están; hay vías al interior del partido. En sentido coloquial, 'a mí no me queda ese saco'", dijo Hernández Peña en entrevista con medios de comunicación.