No más financiamiento público a partidos políticos, propondrá el PES

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por medio de sus representantes en el Congreso del Estado, el Partido Encuentro Solidario (PES) impulsará una propuesta para que la 75 Legislatura local emita un decreto a fin de que se deje de financiar con recursos públicos a los partidos políticos. La propuesta se presentaría además en el Congreso de la Unión para que tenga alcance nacional, aunque se tiene el antecedente de que en 2015 se presentó en la Cámara de Diputados y fue rechazada por todas las bancadas partidistas, mientras que, en 2019 no tuvo el respaldo de Morena en el Senado de la República y fue desechada, señaló en rueda de prensa el dirigente del PES en Michoacán, Eder López García.

En presencia de la diputada Luz María García, coordinadora de la fracción legislativa del PES en el Congreso local, el dirigente de Encuentro Solidario en Michoacán, precisó que quitar prerrogativas a los institutos políticos es la mayor demanda de la ciudadanía, “estamos hartos de ver nuestros impuestos invertidos en entes que no han dado ningún beneficio a la ciudadanía”.

Porque solamente les importan sus intereses políticos y sus bolsillos, “no se han preocupan por la ciudadanía y no han dado el ancho”, que se quite el dinero a todos los partidos, incluido el PES, recalcó, añadiendo que “si se quiere hablar de equidad y piso parejo en los partidos políticos y contiendas electorales, que no se le dé nada a nadie”, es la única manera de poner fin a las prerrogativas partidistas que les entrega el Instituto Nacional Electoral (INE)