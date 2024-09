“No lo vi venir”, aseguró Memo Valencia, tras la salida de Xóchitl Ruiz del PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que no vio venir la salida de ex la secretaria general del partido, Xóchitl Ruiz, quien el pasado jueves dejó las filas del tricolor para sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político aliado de Morena.

“Yo esperaba que no, no lo vi venir, aquí ustedes saben que siempre se le trató con mucho cariño y mucho respeto, deseo que le vaya bien, al final del día es una decisión personal y por el cariño y aprecio que le tengo le guardo mi opinión al respecto, no quisiera opinar en el caso particular de mi amiga Xóchitl Ruiz".

En ese sentido, el líder partidista, se limitó a hablar de su postura en torno a este caso, al asegurar que no cuestionará una decisión personal y vislumbrar que seguirán saliendo otros actores políticos del tricolor debido a que “no están de este lado de la historia”.