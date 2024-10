No hay vuelta atrás en elección popular de jueces y ministros, coinciden diputadas de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las diputadas de Morena, Fabiola Alanís Sámano y Belinda Iturbide Díaz, coincidieron en que la reforma al Poder Judicial de Michoacán debe ir en el mismo sentido de la reforma a nivel federal, por ello refirieron, la elección de jueces y ministros por voto popular no se modificará, suprimirá, ni eliminará.

En un encuentro con medios de comunicación, recordó que la elección de juzgadores se aprobó a nivel federal, es "indicación" y está incluida en el "plan c", no obstante, recordó algunos de los requisitos para que las y los aspirantes puedan contender a un cargo de juez o ministro en el Poder Judicial de Michoacán (PJEM).

"El voto popular viene dentro del plan c, no hay vuelta atrás. Para elegir un juez debe tener la carrera, promedio, experiencia y conducta y que no tenga ningún juicio dentro del tema penal, a veces nos dan la idea de que cualquier persona pueda ser y no es así (...) Vamos a ir a una elección de profesionales preparados".

Fue durante esta mañana a las 10:45 horas cuando la iniciativa en la materia realizada por el gobierno estatal llegó al Congreso michoacano, informó Iturbide Díaz.

Por parte de la coordinadora Fabiola Alanís, afirmó que la reforma a nivel nacional fue analizada desde que se presentó el 5 de febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que se realizaron foros y descartó un improvisación legislativa en las cámaras, y, adelantó, en el Congreso local se analizará con detalle.

"Lo que nosotros tenemos es hacer cumplir lo que ya dice la ley general y la reforma a nivel general, que es la elección popular, la definición de un comité que establezca procedimientos, etcétera. La comisión de Puntos Constitucionales y Justicia se harán cargo del análisis de lo que está presentando el Ejecutivo".

La morenista descartó que en el congreso haya una fecha prevista para presentar el dictamen de la iniciativa local en el Pleno.

RYE