No hay victoria sin resultados, primero cumplir con los ciudadanos: Toño Carreño

En este sentido mencionó que el discurso estatal no puede basarse en señalamientos continuos al anterior gobierno, cuando éstos son sólo desde un micrófono y no desde procedimientos legales para no dejar impune la corrupción; "no podemos hablar de una disminución de la inseguridad en Michoacán, cuando las cifras delictivas han aumentando un 5% los últimos nueve meses" exaltó Carreño Sosa.

Del mismo modo externó que es desconcertante que el gobierno estatal no evalúe las condiciones propias del estado, replicando únicamente los programas sociales de la federación; muchos de los cuales no tienen reglas claras de operación, carecen de visión transversal para eliminar las desigualdades, no mantienen activa la perspectiva de género, o son claramente programas clientelares.