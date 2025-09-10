"No hay ruptura con el PT", responde Morena Michoacán tras destape de Reginaldo Sandoval

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el cobijo de la militancia del Partido del Trabajo y su posterior destape como posible candidato a la gubernatura de Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores recibió el respaldo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que negó algún tipo de ruptura con el PT.
El pasado domingo, durante una asamblea del PT en Morelia, en voz de Hugo Rangel Vargas, simpatizantes y militantes respaldaron al dirigente estatal como el candidato idóneo para la gubernatura de la entidad a partir del 2027, representando a ese instituto político.
En este contexto, el presidente del Comité Estatal morenista, Jesús Mora González, negó algún tipo de ruptura con su partido hermano. Recordó que Morena es respetuoso de la vida interna de cada instituto político, lo cual implica el respaldo a cualquier cuadro que consideren con afinidades para representarles en el próximo proceso electoral.
