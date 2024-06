No hay que salir a festejar, sino hasta que se cuenten todos los votos: Marko Cortés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, invitó a no salir a festejar sino hasta el momento en el que se tenga en posesión el acta que acredita que se han contabilizado todos los votos, llamado dirigido principalmente a los representantes de casilla que vigilan el pleno desarrollo de los comicios.

En entrevista, dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha sabido reconocer sus derrotas y que no sería la excepción en un escenario en el que la candidata de Moreno no se vea beneficiada en este proceso electoral.

Señaló que desde el Partido Acción Nacional estiman una participación superior 65 por ciento del listado nominal que se distribuye en todas las entidades del país, por lo que también destacó que siendo apenas las 8:15 de la mañana, la ciudadanía haga largas filas para dar efecto a su voto.