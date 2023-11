No hay plan B, confío en las encuestas de Morena: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de darse a conocer los perfiles encuestables en el proceso interno de Morena para la coordinación de la candidatura a la senaduría, la aspirante Giulianna Bugarini Torres reafirmó confianza en las encuestas, al asegurar que es el único método por el cual Movimiento de Regeneración Nacional elegirá a sus candidatos.

En rueda de prensa, la morenista resaltó este procedimiento como la forma de evitar que las cúpulas políticas impongan a candidatos y con ello se apertura la democracia.

Con base en lo anterior, Bugarini Torres insistió en tener confianza en el proceso de las encuestas.

"Yo confío plenamente en nuestro partido, en nuestro movimiento, en la encuesta y en que se van a tomar las decisiones con base en lo que los michoacanos elijan. Yo no he sacado ninguna encuesta, para mí la encuesta oficial va a ser el día que nuestro partido lo haga, tenemos que ser muy responsables en esos temas. En estos recorridos me he sentido abrazada, respaldada y con mucho cariño por parte de nuestro pueblo", dijo.