No hay morelianos de primera ni de segunda, todos deben ser atendidos por igual: René Valencia

El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia escuchó atento las necesidades de los hombres y mujeres, quienes ya están cansados de las promesas de siempre y saben que Morelia no solo es el centro histórico, ni las zonas comerciales.

"Si gana Alfonso vamos a tener otros tres años que no nos limpian nuestros canales, vamos a tener tres años que no nos pagan una indemnización a los compañeros que tienen cosecha. Las máquinas están paradas en San Juanito por detalles mínimos, si fuera una obra para el centro de Morelia hasta consiguen dinero para que se haga, pero como se trata del campo, nombre ahí déjenlos al fin esos no dicen nada", abundó el ejidatario.

René Valencia, tras escuchar las sentidas denuncias de los morelianos, empeñó su palabra, y apoyos inmediatos para rescatar a las comunidades y localidades de la capital michoacana; que sean tratados por igual, ni de primera ni de segunda.