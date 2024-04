No hay marcha atrás, en Tuxpan vamos a ganar juntas y juntos: Araceli Saucedo

Araceli Saucedo señaló que pese a las adversidades que en los últimos años las y los habitantes en Michoacán han debido enfrentar debido a la pobreza y marginación que viven grandes granjas de su población, mujeres y hombres de municipios como Tuxpan dan la cara y cada día luchan por sacar adelante a sus familias.

"Por eso Tuxpan ya decidió, porque en este proyecto que es el suyo vamos a empujar con toda nuestra convicción y capacidades para que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación haya una distribución más equitativa y se etiqueten recursos suficientes para obras y acciones específicas que detonen el desarrollo de esta región", agregó.

La candidata apuntó que la experiencia sí cuenta en el ejercicio de la tarea pública, porque nadie puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha servido, de lo que no ha vivido, “por esto tienen en Carlos y en mí, perfiles de experiencia, de los que los resultados son los que hablan, y que estaremos a la altura de las exigencias que tiene nuestro querido Michoacán”.