“No hay de otra: Plan C en las urnas”, propone Adán Augusto tras fallo de la SCJN

Además, el funcionario acusó a la SCJN proteger los intereses particulares y no la voluntad del pueblo.

“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”.

Y es que, con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la SCJN calificó como inconstitucional la primera parte del Plan B electoral debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo, especialmente por no publicar la iniciativa de ley aprobada con las 24 horas de anticipación que la ley requiere.

Es de recordar que el pasado 27 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que existe un Plan C.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo… Pues que no se votó por el bloque conservador, para que siga la transformación: ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, eses es el Plan C (…)”.

Por ello, el secretario de Gobernación, recurrió a la frase del presidente y asestó:

“No hay de otra: Plan C en las urnas”.