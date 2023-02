No hay argumentos para juicio político contra Auditor de Michoacán: Jesús Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña, no hay argumentos ni datos que puedan llevar al Auditor de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, a un juicio político.

El priísta adelantó que su fracción parlamentaria se estará apegando a las leyes legislativas, evitando llamados ligeros o afirmaciones que no estén acreditadas en torno a la función del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

"Nosotros no tenemos ningún dato que nos lleve a una postura, porque para nosotros no dejan de ser puros rumores (...) No hay nada, no hay absolutamente para un juicio político".

Hernández Peña descartó comunicación directa con el Auditor michoacano, pues es a través de su diputada, Guillermina Ríos Torres, que se establece el diálogo, al ser ella la presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría.

El legislador, también mencionó que en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tampoco se ha puesto sobre la mesa un intento de destitución de Aguirre Avellaneda.

"Todo lo que conozco es lo que se comenta en los medios, no hay nada formal".

AC