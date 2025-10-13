"No habrá negociaciones, candidato al gobierno de Michoacán saldrá por encuesta", reitera Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Morena, Raúl Morón Orozco, reiteró que la definición del candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027 se hará exclusivamente por encuesta, descartando negociaciones con aliados como el PT o PVEM.

En un estado donde Morena lidera con un 47% de intención de voto, Morón Orozco defendió los procesos democráticos del partido ante dudas sobre tiempos adelantados y sobre una posible injerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la definición del candidato o candidata.

“Yo no estoy pensando en negociaciones con nadie. En la encuesta, si los compañeros que están en la coalición del Verde, del PT, este y otros que puedan estar quieren tener candidatos o candidatas, pues claro que están en su derecho, pero el método, el procedimiento de la encuesta, los van a tener que competir con otros compañeros y compañeras para poder aspirar o estar siendo representantes de esta coalición”, afirmó Morón Orozco, cuestionado sobre posibles pactos.