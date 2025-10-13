"No habrá negociaciones, candidato al gobierno de Michoacán saldrá por encuesta", reitera Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Morena, Raúl Morón Orozco, reiteró que la definición del candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027 se hará exclusivamente por encuesta, descartando negociaciones con aliados como el PT o PVEM.
En un estado donde Morena lidera con un 47% de intención de voto, Morón Orozco defendió los procesos democráticos del partido ante dudas sobre tiempos adelantados y sobre una posible injerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la definición del candidato o candidata.
“Yo no estoy pensando en negociaciones con nadie. En la encuesta, si los compañeros que están en la coalición del Verde, del PT, este y otros que puedan estar quieren tener candidatos o candidatas, pues claro que están en su derecho, pero el método, el procedimiento de la encuesta, los van a tener que competir con otros compañeros y compañeras para poder aspirar o estar siendo representantes de esta coalición”, afirmó Morón Orozco, cuestionado sobre posibles pactos.
El legislador enfatizó que la democracia no se negocia, incluyendo la que se genera al interior de Morena, toda vez que defendió los procesos que organiza y realiza la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde.
El Consejo Nacional de Morena, programado para octubre de 2025, definirá criterios para los procesos de 2027. La convocatoria se publicará en octubre de 2026, con encuestas entre noviembre y diciembre. Este procedimiento, confió, despejará dudas en la militancia.
“Las dudas son naturales y pueden prevalecer, porque también se han tomado decisiones en el pasado que generan esta posibilidad de tener estas dudas. Pero yo le reitero, la lucha nuestra de ahora y de siempre ha sido porque se respeten los procedimientos democráticos”, aclaró Morón.
Morón Orozco, quien suena entre los perfiles para la candidatura al solio de Ocampo, ve en la encuesta una forma de evitar derrotas por imposiciones. "Si queremos tener éxito, tenemos que atenernos a los procedimientos internos", atajó.
rmr