No descarta Daniela de los Santos su salida del PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local, Daniela de los Santos Torres, no descartó su posible salida del Partido Revolucionario Institucional, tras la reelección como dirigente nacional del PRI de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

En entrevista la legisladora informó que, a las últimas dos asambleas nacionales no acudió al no estar de acuerdo con el rumbo hacia la reelección de Alito Moreno, no obstante, reconoció que fue la mayoría de las y los consejeros quienes determinaron elegir nuevamente al priísta como dirigente del Revolucionario Institucional.

En ese sentido y a pregunta expresa Daniela de los Santos reconoció que su permanencia en el PRI no es segura.

- Voy a ver qué decisiones tomamos

- ¿Entre esas decisiones podrías salir del partido?

- Probablemente

Pese a reconocer la labor de Moreno Cárdenas en el 2021 en la alianza de oposición para balancear el número de diputados federales y senadores, para la diputada renovar la dirigencia era importante en el PRI nacional, tal como está por hacerlo el Partido Acción Nacional (PAN).

"El tema de la renovación era importante, vemos que hubo la reelección del dirigente nacional que creo yo no era lo ideal, siempre es bueno darle una renovada al partido. En su momento el dirigente nacional hizo algo interesante sobre todo en el 2021 lograr ese contrapeso en las cámaras, pero creo que era importante así como se va a renovar Acción Nacional también que se hubiera renovado en el Revolucionario".

De los Santos reconoció que la situación al interior del PRI es complicada por la falta de apertura a escuchar a todas y todos sus cuadros políticos.

avl