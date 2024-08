No descarta Celeste Ascencio buscar la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actual diputada federal de Morena, Celeste Ascencio Ortega, no descartó la posibilidad de buscar la gubernatura de Michoacán, sin reconocer que, tiene pendiente cumplir con su siguiente encomienda como senadora de la República.

A decir de la morenista, su propósito principal es seguir trabajando desde el espacio público que tenga, no obstante, reconoció que no descarta la gubernatura de la entidad como parte de sus proyectos.

"Estoy terminando una etapa muy importante en el ámbito político que es la diputación federal, voy a comenzar con un encargo que considero de mayor reto y mayor responsabilidad, sin embargo, honestamente no lo descarto, estaría trabajando y dando lo mejor para ver esta posibilidad, si se puede bien y si no también, no pasa absolutamente nada, vamos a seguir trabajando y apoyando desde el espacio donde nos encontremos ya sea el político, ya sea el activismo, el medio ambiente o el que sea".

Para la morenista, Michoacán está listo para ser gobernado por una mujer:

-Yo siempre he pensado que es tiempo de mujeres y claro que Michoacán ya está listo

-¿Urgido quizá -el estado- de la mano de una mujer en el gobierno?

-Definitivamente sí y no solamente en el gobierno, en todos los espacios.

El tercer informe de labores legislativas de Celeste Ascencio se dará a conocer el próximo 16 de agosto a través de las redes sociales de la diputada, mientras que a partir del 1 de septiembre comenzará sus labores en el Senado de la República.