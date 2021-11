No cumplió AMLO promesa de federalizar la nómina educativa: PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Federal, y los diputados que aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año 2022, no le cumplieron a Michoacán la promesa de federalizar la nómina, tal y como lo comprometió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señaló el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, quien subrayó que es un anunció que se ha hecho en reiteradas ocasiones desde que inició la administración federal y el pretexto, dijo, para no concretarlo era la falta de confianza en el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ya no ocupa el Poder Ejecutivo del estado.

“Se comprometieron hace tres años, y luego hace unos días, que iban a federalizar la nómina. No sé cuántas veces lo han anunciado, pero en este Presupuesto que se acaba de aprobar no está. Hay un aumento de 2.7 por ciento, que es la inflación, ese es el aumento que hay en el ramo 33, en donde necesitamos 3 mil 500 millones que los diputados ni de Morena, ni del PT, ni del Verde, defendieron. Primero el pretexto era Silvano, pero Morena demostró que no tiene como prioridad a Michoacán”, puntualizó.

Lamentó también el diputado panista los graves recortes al campo michoacano, sobre todo porque es uno de los motores económicos del estado, dijo, y donde a los programas de subsidios y proyectos de inversión se redujeron en un 15.5 por ciento los recursos, pasando de 227.9 millones a 212.3 millones, resultando especialmente golpeada el área de Sanidad e Inocuidad, en donde la reducción de recursos fue de 27.4 por ciento, recurso que pasó de 117.1 a 89.7 millones de pesos.

Otro rubro lastimado por el PEF aprobado el domingo pasado fue el de la obra pública, destacó Tejeda Cid, toda vez que aun cuando en recientes declaraciones salió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) a decir que está reventado el sistema carretero y se necesitaban entre 3 mil y 4 mil millones de pesos para rehabilitarlo, en el anexo no viene ningún proyecto carretero.

“En el anexo de carreteras, “proyectos carreteros”: cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero. Eso es lo que destinaron para nuestras carreteras, esos son los compromisos de Morena”, añadió el panista.

EA