No abonemos al clima de inseguridad con la violencia desde las campañas: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a no abonar al clima de inseguridad que prevalece en el estado con violencia desde las campañas, lo anterior, tras el altercado ocurrido en el primer día de las campañas electorales locales entre simpatizantes de Acción Nacional y Morena, ocurrido en la zona de Ventura Puente y Solidaridad.

"No abonemos al clima de inseguridad con la violencia desde las campañas, tenemos que hacer campañas de propuestas, de por sí el ambiente de seguridad en Michoacán está muy complejo, no abonemos a la violencia", dijo.

En entrevista con medios de comunicación, Martínez Alcázar hizo el llamado, más que a sus oponentes, a la ciudadanía en general a no caer en provocaciones y no prestarse a la violencia y a desacreditar personas, sino a ser más propositivos, tras asegurar que la campaña no la gana el más violento.

"Yo hablo a la cordura, tenemos que hacer una campaña con mucho ánimo, mucho entusiasmo, pero de mucho respeto, de propuestas y no de violencia. No va a ganar el más violento, va a ganar el que mejores propuestas tenga para la ciudadanía, el que más escuche, el que más conozca la ciudad, el que más represente la solución de los problemas de Morelia", agregó.

Por el momento consideró que no es necesario solicitar patrullajes de la Policía Morelia en las zonas donde se hace proselitismo por parte de simpatizantes, ya que, dijo, se podría interpretar como una especie de hostigamiento, por lo que insistió que es importante que las y los ciudadanos eviten caer en provocaciones.

"Es algo complejo (solicitar patrullajes) porque entonces se va a sentir como un hostigamiento, como una presión innecesaria. Para que se peleen se necesitan dos, y el día de ayer entraron algunos a defender a un adulto mayor de una persona violenta con una piedra en la mano, pero ahora trataremos de que no suceda eso, que nadie se enganche", apuntó.

Luego de también llamar a su equipo y estructura a la prudencia, Martínez Alcázar consideró que el conato ocurrido el pasado lunes es reflejo del clima de polarización que se vive actualmente y que se impulsa desde la federación. "Sin duda alguna, es esa polarización que viene desde la federación, no podemos nosotros prestarnos a eso. Antes que nada somos morelianas y morelianos que queremos vivir en paz", concluyó.

