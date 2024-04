"Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos", promete Xóchitl Gálvez en Morelia

En este sentido, Gálvez Ruiz prometió también el apoyo a todos los nuevos alcaldes, personajes que, dijo, saben dónde se cometen extorsiones, se vende drogas, dónde caminan los delincuentes, al ser conocedores de sus propias regiones.

"Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador, de su seguridad me voy a encargar yo, tengan la certeza de que vamos a poner los recursos", afirmó.

Por último, insistió en el llamado hacia las y los gobernadores de Morena, respecto a alzar la voz y reconocer la situación de inseguridad en sus respectivas entidades.

rmr