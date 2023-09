Niñez, bienestar y derechos de las mujeres, ejes en el segundo informe de labores de Juan Carlos Barragán

Por segundo año, les vuelvo a pedir con mucho respeto que nos concentremos en sacar adelante las reformas que se necesitan en Michoacán, no pasemos a la historia como la legislatura que sólo se concentró en el reparto de espacios y recursos económicos, eso no es el Poder Legislativo, nosotros representamos al pueblo y no les podemos fallar", dijo en su mensaje.