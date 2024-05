Neto Núñez: rumbo a la Cámara de Diputados con experiencia y vocación de servicio

Neto Núñez describe su infancia como "muy bonita y cercana a su familia materna", con una decena de primos con quienes jugar en tiempos en donde las y los niños todavía podían salir a jugar en las calles; recuerda a su mamá como la mujer que formó a sus hermanas y a él, mientras su papá trabajaba ya como político, asesor y funcionario público, actividades que dijo, sí generaron una ausencia de padre en casa.

Estudió la secundaria en la federal No. 1, donde fue un destacado estudiante de altas calificaciones, pero un adolescente tímido, introvertido y nervioso. Pasó a la educación media-superior y se inscribió a la preparatoria No. 1 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La universidad la estudió en la Universidad Latina de América, institución en la que comenzó a destacar como un líder juvenil, elegido como presidente de la sociedad de alumnos, pero además atendía una tortería en la mañana, trabajaba en pensiones civiles al salir de la escuela, tenía un programa de radio en la UMSNH y escribía una columna en La Voz de Michoacán.

"Siempre andaba organizando, eso comenzó a darme un liderazgo político respecto a mi generación y me empezaban a buscar los políticos, eso nos empezó a abrir puertas", compartió.

El candidato se ha hecho de algunos negocios a lo largo de su vida, pero descubrió en la política su verdadera vocación y destino. "Me iba muy bien económicamente, pero me sentía muy vacío, me di cuenta que no era mi vida los negocios, mi vida era la administración pública, la función pública".