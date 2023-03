Negativa a reelección de Mecino, por un tema de equidad de género: Aguirre Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador de la Representación Parlamentaria en el Congreso, Marco Polo Aguirre Chávez, aseguró que la negativa a la reelección del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) obedece a un tema de equidad de género, al recordar que son cuatro los magistrados hombres y sólo una mujer a cargo de las cinco salas.

Pese a que llamó a no hacer polémica en torno al tema, el expriísta reconoció que trata de decisiones políticas, tal como ocurrió cuando el propio Mecino fue elegido hace cinco años.

Incluso recordó que la propuesta para que Hugo Gama Coria se integrara al TJAM fue hecha por el actual Fiscal de Michoacán, Adrián López Solis:

"En el Congreso siempre se han tomado decisiones políticas; cuando se tomó la de Sergio Mecino fue político, ahora no me vengan a decir que no están de acuerdo con los criterios del Congreso cuando ellos fueron beneficiados de una decisión política. Hugo Gama fue propuesta del fiscal hace dos años".

Aguirre Chávez adelantó que su voto en la sesión extraordinaria será a favor de la no reelección de Sergio Mecino, toda vez que recordó que el magistrado administrativo puede acudir a los tribunales y ampararse en contra de la decisión del Congreso.

"Si él se siente agraviado puede acudir a los tribunales, pero si es por un asunto de género, el asunto de la equidad está por encima de la reelección. Nosotros acataremos lo que digan los tribunales".

RYE