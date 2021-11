Necesario trabajo legislativo para avanzar en eliminación de desigualdad social: Ivonne Pantoja

"Según datos del Coneval dos millones 133 mil personas en el estado padecen algún tipo de carencia. El 38.7 por ciento de las y los michoacanos no tienen acceso a servicios de salud, el 29 por ciento presenta rezago educativo. Pero lo que más nos duele es saber que el 23 por ciento de las y los michoacanos no tienen una alimentación de calidad; estamos hablando de que un millón 118 mil personas no tienen acceso a una canasta básica".