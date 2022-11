Necesario, que diputados se informen sobre proceso para designación de dirigencias: Memo Valencia

"Es lamentable que a los actores en el caso del comité municipal de Morelia no nos inviten ni nos citen a una mesa de diálogo, y de repente ya sale el dirigente elegido. Sí me parece que es mucha simulación y qué lamentable porque pareciera que son comités municipales de dedazo y eso no está bien", dijo la diputada priísta.

Por último, la dirigencia del PRI mencionó que por más de 10 años no había la posibilidad de que una convocatoria fuera abierta y que todos tuvieran las oportunidad de participar cumpliendo con los requerimientos estipulados.

