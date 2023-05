Necesario, modernización del transporte público para agilizar movilidad en Michoacán: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que Michoacán sufre de retroceso en cuestión de transporte público, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, se posicionó a favor de los proyectos del gobierno del estado para traer a la entidad dos nuevos modelos de transporte: el metrobús en Morelia y el cablebús en Uruapan.

Por otro lado, criticó a los líderes transportistas que se oponen a la instalación de otros modelos de transporte.

"Michoacán no puede esperar y no por unos cuantos líderes que solamente están cuidando sus intereses, nos atrasemos. Hoy no se puede permitir que se siga perjudicando el transporte del estado".

Núñez Aguilar recordó que actualizar los servicios beneficia especialmente a los estudiantes y a las personas de bajos de recursos, sectores que más utilizan las unidades.

El también diputado local añadió la necesidad de modernizar las actuales unidades de transporte, al ser estas inseguras para los usuarios por su deterioro.

"Completamente a favor de estos nuevos modelos de transporte que plantea el gobierno del estado", insistió.

RYE