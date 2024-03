Necesario ampliar mecanismos para promover la participación ciudadana

Ignis Castillo calificó como “democracia corporativa” la forma en que los partidos políticos eligen a quienes serán los candidatos, quienes a la postre serán nuestros gobernantes y representantes populares, sin que existan procesos de selección que tomen en cuenta la opinión ciudadana.

“Siento que estamos muy distantes de cumplir el objetivo final; creo que lo que refiere la Constitución de hacer respetar el derecho de votar y ser votado está bien pero sigue siendo una democracia desde mi opinión corporativa en donde las estructuras de poder históricas de partidos políticos, antes con ideales, no dan mucho acceso a que un ciudadano de a pie decida, hoy quiero representar a mi comunidad porque se va a enfrentar a una legislación que le va a ir limitando sus posibilidades para acceder al objetivo de ser candidato”.

Y precisamente al referirse a la figura de candidaturas independientes, el ex gobernador michoacano Tinoco Rubí rechazó que hayan fracasado ya que se mantienen como una opción alternativa de la ciudadanía para ejercer su derecho de ser votado. Más bien puso énfasis en el distanciamiento que se produce entre los ciudadanos y los candidatos que se convierten en gobierno o representantes populares, quienes se olvidan de cumplir sus compromisos de campaña o promover las propuestas ciudadanas para ceñirse únicamente a los intereses de sus partidos.

“Las candidaturas ciudadanas no son un fracaso; quienes no han aprovechado esa oportunidad es porque simple y sencillamente se les olvida que los representantes populares, ya sean a través de las candidaturas ciudadanas o de los propios partidos, cuando llegan a ser representantes populares en el Congreso deben atender los intereses de la ciudadanía no de los partidos y el día que se entienda eso vamos a tener una democracia más transparente y más efectiva para que la ciudadanía tenga confianza”.

Una de las críticas que se han vertido contra los partidos políticos es la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, advirtió la también ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, quien recordó que una de las principales obligaciones de los institutos políticos es la formación política de ciudadanos, es decir, contribuir a formar una ciudadanía más participativa.