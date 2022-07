Necesaria, reconciliación con EU para atender crisis inflacionaria, migratoria y de seguridad: Macarena Chávez

La diputada federal mostró su preocupación al mencionar que el escenario internacional no es halagüeño para nadie; pero el caso de México cobra especial relevancia si consideramos que, amén de la pandemia, desde el inicio del actual gobierno no estábamos generando crecimiento; en sus confrontaciones con el sector privado, el Presidente desincentivó la inversión y con ello aumentó el desempleo; se desató la violencia y crecieron las cifras de pobres.

No conforme con ello, agregó, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició confrontaciones con la Unión Americana al no reconocer el triunfo del presidente Biden; tampoco asistió a la Cumbre de las Américas convocada por el mandatario norteamericano, y recientemente -en su afán de crear cortinas de humo para no hablar de lo realmente importante- hizo un llamado a quitar la Estatua de la Libertad.