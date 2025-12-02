"Nada que celebrar en el Zócalo", PRI Michoacán critica evento masivo de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, criticó el evento masivo programado para este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, señalando que no hay motivos para festejar dada la situación de inseguridad que vive el país.

Es de recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a "celebrar" siete años de la Cuarta Transformación (4T) el sábado 6 de diciembre, afirmando que, como resultado de la llegada de la 4T, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Desde Michoacán, Valencia Reyes cuestionó la celebración mientras persisten graves problemas de seguridad y violencia política en el país.