"Nada que celebrar en el Zócalo", PRI Michoacán critica evento masivo de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, criticó el evento masivo programado para este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, señalando que no hay motivos para festejar dada la situación de inseguridad que vive el país.

Es de recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a "celebrar" siete años de la Cuarta Transformación (4T) el sábado 6 de diciembre, afirmando que, como resultado de la llegada de la 4T, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Desde Michoacán, Valencia Reyes cuestionó la celebración mientras persisten graves problemas de seguridad y violencia política en el país.

"No hay nada que celebrar. ¿Qué van a celebrar? ¿Los 45 desaparecidos diarios, la fila incalculable de autoridades electas, en funciones o ya no en funciones que han sido asesinadas? ¿Los ciudadanos que pierden la vida? ¿Las familias incompletas? No hay nada que celebrar"
expresó

Asimismo, el dirigente del partido criticó la logística del evento, insinuando que la asistencia se garantiza mediante movilización gubernamental.

"De aquí van a llevar. No hay autobús ese día. Nosotros tenemos un evento en la Ciudad de México, hay un evento del OMPRI. Nos pidieron participar, pero no hay autobuses, porque ya todo lo reservaron; el gobierno va a llevar al montón de acarreados"
acusó

Incluso, invitó a transportistas y campesinos que se han manifestado durante jornadas anteriores a que realicen sus protestas el próximo sábado, irrumpiendo en el evento masivo en el Zócalo de la CDMX.

