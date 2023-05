Número de iniciativas presentadas no representa eficacia legislativa: Calderón Torreblanca

Hay quienes creen que el trabajo legislativo o la eficacia legislativa se mide en función del númeo de iniciativas que se presentan y no es así; alguien puede subir 10 veces en cada sesión y presentar 500 iniciativas en un periodo, pero ¿y qué resultado hubo si no se dictaminan nunca? resultan obsoletas para la sociedad, se dictaminan en contra, etcétera. Eso de la numeralia, de creer que el trabajo y la eficacia legislativa se mide en función del número de iniciativas que se presentan, yo no lo comparto", dijo.