Murat reconoce a Saucedo y Morón como perfiles competitivos: “Serán los michoacanos quienes decidan”

El legislador, integrante del grupo parlamentario de Morena, subrayó que México cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de género a nivel mundial, tanto en lo político como en lo económico, lo que permite que la elección de cargos públicos se base en la competitividad de los perfiles y no en el género.

“Hay que reconocer la legislación en cuestión de género. Me parece que es la más avanzada a nivel mundial. Se estableció en la Constitución que a trabajo igual, pago igual; y en la parte política, hoy tenemos más senadoras que senadores, más diputadas federales que diputados, y en las legislaturas locales también se garantiza la igualdad. Incluso se hicieron ajustes gramaticales para reconocer la paridad en cargos como ‘presidenta’”, expresó.

Murat puntualizó que las reformas aprobadas en los últimos años “permiten que no se defina una elección porque eres mujer o hombre, sino porque eres el perfil más competitivo”, lo que consideró un avance histórico para la democracia mexicana.