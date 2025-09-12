Murat reconoce a Saucedo y Morón como perfiles competitivos: “Serán los michoacanos quienes decidan”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su visita a Morelia, el senador Alejandro Murat Hinojosa destacó que el futuro político de Michoacán dependerá de la decisión de sus ciudadanos, aunque reconoció afinidad y amistad con los senadores Araceli Saucedo y Raúl Morón, a quienes calificó como los perfiles “más competitivos” rumbo a próximos procesos electorales.
“Yo ya hice mis pronunciamientos y claramente tengo una afinidad con Raúl Morón, que es amigo mío, y con Araceli Saucedo, que también es amiga mía. Sé que son de los perfiles más competitivos en el estado. Pero, como decía mi paisano, ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, y aquí en Michoacán tendrán que decidir las michoacanas y michoacanos”, señaló en exclusiva para MIMORELIA.COM.
El legislador, integrante del grupo parlamentario de Morena, subrayó que México cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de género a nivel mundial, tanto en lo político como en lo económico, lo que permite que la elección de cargos públicos se base en la competitividad de los perfiles y no en el género.
“Hay que reconocer la legislación en cuestión de género. Me parece que es la más avanzada a nivel mundial. Se estableció en la Constitución que a trabajo igual, pago igual; y en la parte política, hoy tenemos más senadoras que senadores, más diputadas federales que diputados, y en las legislaturas locales también se garantiza la igualdad. Incluso se hicieron ajustes gramaticales para reconocer la paridad en cargos como ‘presidenta’”, expresó.
Murat puntualizó que las reformas aprobadas en los últimos años “permiten que no se defina una elección porque eres mujer o hombre, sino porque eres el perfil más competitivo”, lo que consideró un avance histórico para la democracia mexicana.
Durante su visita a la capital michoacana, participó en la 17ª sesión ordinaria de la Asamblea del Consejo Económico y Social de Michoacán (Cesmich), donde expuso la ponencia “Michoacán y el Plan México: Estrategias para un futuro sostenible”. Además, sostendría un encuentro privado con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.
Finalmente, el senador llamó a evitar la polarización y a privilegiar el diálogo constructivo. “Podemos pensar diferente, pero eso no significa que no podamos construir en equipo. Si se respetan las diferencias, siempre va a haber coincidencias”, concluyó el legislador.
