Municipios priístas preocupados por cierre de año; hay crisis financiera por ajuste presupuestal: Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los municipios que gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI) están en crisis financiera, aseguró el dirigente en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, al precisar que la semana antepasada sostuvo una reunión con las y los alcaldes para atender este tema que derivó de los ajustes presupuestales.

En conferencia de prensa, sin precisar cuántos municipios se encuentran en esta situación y cuánto requieren para el cierre de año, el priísta enfatizó que la problemática no solo es a nivel Michoacán, sino en todo el país, toda vez que no hay las condiciones financieras para que los municipios puedan atender las necesidades básicas de la población.

Por lo que enfatizó que se buscará una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para atender esta situación y haya respuesta para que los municipios puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

De acuerdo con la regidora del PRI, Edna Martínez Nambo, la falta de recursos en Michoacán y en México se ha traducido en la oferta deficiente de los servicios públicos para la población.

Por lo que aseguró que, en México, el 80 por ciento de los municipios operan en quiebra; no hay recursos actualizados en el Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social (FAIS); los municipios rurales son los más castigados con los recursos federales; no existe un fondo para la atención de los desastres, y hay más responsabilidades en los municipios que debe atender la Federación.