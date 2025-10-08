Política

Mundial de fútbol no adelantará definición de candidato a la gubernatura de Michoacán: Morena

Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán, descartó adelantar la selección de candidato por el Mundial 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, aseguró que el Mundial de Fútbol 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, no alterará los tiempos para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027.

Mora, cuestionado por la prensa, contradijo el análisis del senador Raúl Morón Orozco, quien advirtió que la atención global del evento podría opacar los procesos políticos e incluso anticipar definiciones.

“No hay que comer ansias, hay que esperar los tiempos del partido, pero me parece que no es muy sólido el argumento de que porque va a haber un Mundial de Fútbol tuviéramos que anticipar una decisión tan importante como es quién nos va a representar en 2027 para contender por la gubernatura del estado de Michoacán”
afirmó

El Mundial 2026, que México inaugurará en el Estadio Azteca, generará expectación hasta agosto o septiembre; según Morón Orozco, esto podría retrasar las definiciones partidistas. Sin embargo, Jesús Mora detalló que el Consejo Nacional de Morena, programado para octubre de 2025, establecerá criterios para los procesos electorales y enfatizó: “Un Mundial de Fútbol no va a alterar los tiempos del movimiento, del partido”.

La convocatoria para la candidatura, según el Comité Ejecutivo Nacional, se publicará en octubre de 2026, con encuestas de la Comisión Nacional de Encuestas entre noviembre y diciembre; para finales de diciembre se estaría designando al coordinador o coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, es decir, al o la candidata al solio de Ocampo.

Mora González llamó a mantener la calma para no confundir a la militancia:

“Esperemos los tiempos, serenos morenos, y esperemos que nuestros órganos de dirección nacional del partido sean quienes emitan los lineamientos claros y que de esta manera no confundamos a la militancia”.
