Mundial de fútbol no adelantará definición de candidato a la gubernatura de Michoacán: Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, aseguró que el Mundial de Fútbol 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, no alterará los tiempos para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027.
Mora, cuestionado por la prensa, contradijo el análisis del senador Raúl Morón Orozco, quien advirtió que la atención global del evento podría opacar los procesos políticos e incluso anticipar definiciones.
El Mundial 2026, que México inaugurará en el Estadio Azteca, generará expectación hasta agosto o septiembre; según Morón Orozco, esto podría retrasar las definiciones partidistas. Sin embargo, Jesús Mora detalló que el Consejo Nacional de Morena, programado para octubre de 2025, establecerá criterios para los procesos electorales y enfatizó: “Un Mundial de Fútbol no va a alterar los tiempos del movimiento, del partido”.
La convocatoria para la candidatura, según el Comité Ejecutivo Nacional, se publicará en octubre de 2026, con encuestas de la Comisión Nacional de Encuestas entre noviembre y diciembre; para finales de diciembre se estaría designando al coordinador o coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, es decir, al o la candidata al solio de Ocampo.
RPO