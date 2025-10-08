Mundial de fútbol no adelantará definición de candidato a la gubernatura de Michoacán: Morena

El Mundial 2026, que México inaugurará en el Estadio Azteca, generará expectación hasta agosto o septiembre; según Morón Orozco, esto podría retrasar las definiciones partidistas. Sin embargo, Jesús Mora detalló que el Consejo Nacional de Morena, programado para octubre de 2025, establecerá criterios para los procesos electorales y enfatizó: “Un Mundial de Fútbol no va a alterar los tiempos del movimiento, del partido”.

La convocatoria para la candidatura, según el Comité Ejecutivo Nacional, se publicará en octubre de 2026, con encuestas de la Comisión Nacional de Encuestas entre noviembre y diciembre; para finales de diciembre se estaría designando al coordinador o coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, es decir, al o la candidata al solio de Ocampo.